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Путешествия

Возобновятся прямые рейсы из Уфы в Грозный

У жителей республики снова появится возможность за несколько часов добраться до одного из главных туристических центров Северного Кавказа.

С четвертого апреля 2024 года полетную программу в столицу Чеченской Республики возобновляет авиакомпания Red Wings.

Рейсы по маршруту Уфа – Грозный будут выполняться по четвергам на на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров.

Ранее мы писали о том, что с 23 февраля откроются дополнительные рейсы в Египет: авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает программу полетов из Уфы в Шарм-эш-Шейх.

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