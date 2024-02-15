Возобновятся прямые рейсы из Уфы в Грозный

С четвертого апреля 2024 года полетную программу в столицу Чеченской Республики возобновляет авиакомпания Red Wings.

Рейсы по маршруту Уфа – Грозный будут выполняться по четвергам на на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров.

Ранее мы писали о том, что с 23 февраля откроются дополнительные рейсы в Египет: авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает программу полетов из Уфы в Шарм-эш-Шейх.