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Путешествия

Из Уфы откроются дополнительные рейсы в Египет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает программу полетов из Уфы в Шарм-эш-Шейх.

Полетная программа стартует 23 февраля 2024 года.

Рейсы будут выполняться каждые 10-11 дней на самолетах Airbus A321neo вместимостью от 185 кресел.

Шарм-эш-Шейх (он же Шарм-эль-Шейх) – это египетский курорт на побережье Красного моря, в феврале и марте там от 19° до 22° в среднем.

Также прямые рейсы из Уфы в Шарм-эш-Шейх в зимнем расписании вылетов из аэропорта «Уфа» продолжает выполнять авиакомпания «Россия».

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