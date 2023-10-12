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Из Уфы откроют прямой рейс в Сухум

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Вчерашние мероприятия, посвященные Дню республики, в Уфе посетил президент Абхазии Аслан Бжания.

Общаясь с журналистами, Аслан Бжания заявил, что Абхазия заинтересована в запуске прямого авиасообщения между Сухумом и Уфой.

Ранее на ПМЭФ Россия и Абхазия заключили соглашение о реконструкции международного аэропорта в Сухуме: ее выполнят за счет частного инвестора.

Как ожидается, сухумский аэропорт сможет принять первые самолеты в четвертом квартале 2024 года. Это единственный аэропорт в Абхазии, он был построен в 60-е годы и сейчас используется только ВВС республики.

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