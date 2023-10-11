18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

46 пенсионеров Башкортостана отправились в Абхазию по льготной программе

Поделиться:

В республике стартовал пилотный тур в Абхазию для «серебряных» туристов в рамках расширения географии проекта «Башкирское долголетие. Туризм».

Фото опубликовал Андрей Назаров

Об этом сегодня, 11 октября, сообщил министр предпринимательства и туризма Башкортостана Рустем Афзалов.

В ознакомительный тур отправились 46 человек из 16 городов и районов республики. По завершении путешествия состоится встреча с участниками и обсуждение дальнейшего развития программы.

В рамках ознакомительного пятидневного маршрута «серебряные» туристы посетят озеро Рица, дачу Сталина, познакомятся с достопримечательностями Нового Афона, отдохнут на побережье Черного моря.

Тур будет частично финансироваться государством. В общую стоимость войдут авиаперелет «Уфа-Сочи-Уфа», проживание в двухместном номере четырехзвездочного отеля, трансфер, экскурсии с гидом, завтраки и страховка.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: