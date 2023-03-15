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Путешествия

Utair открывает прямые рейсы из Уфы в Минеральные Воды

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Пресс-служба авиакомпании Utair сообщает о запуске нового направления: уже скоро можно будет быстро и с комфортом добраться до эколого-курортного региона Кавказа.

vk.com/utair

Первый самолет Utair в Минеральные Воды отправится 27 марта. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

Вылет из Уфы – в 16.30 по местному времени, из Минеральных вод – в 18.55. Время в пути – 3 часа 10 минут.

Стоимость билетов в один конец начинается от 4485 рублей.

Ранее мы писали о том, что с 31 марта будут доступны прямые рейсы авиакомпании Red Wings в столицу Армении Ереван.

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