Utair открывает прямые рейсы из Уфы в Минеральные Воды

Первый самолет Utair в Минеральные Воды отправится 27 марта. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

Вылет из Уфы – в 16.30 по местному времени, из Минеральных вод – в 18.55. Время в пути – 3 часа 10 минут.

Стоимость билетов в один конец начинается от 4485 рублей.

Ранее мы писали о том, что с 31 марта будут доступны прямые рейсы авиакомпании Red Wings в столицу Армении Ереван.