Из Уфы откроются прямые рейсы в Ереван

С 31 марта будут доступны прямые рейсы авиакомпании Red Wings в столицу Армении Ереван.

Летать будут комфортабельные лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел. Полеты в Армению будут выполняться по пятницам, а в обратном направлении – по субботам. Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании.

Ереван станет пятым международным направлением в маршрутной сети Red Wings из Уфы. Авиакомпания также летает в Алматы, Анталью, Минск и Стамбул.