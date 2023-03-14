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Путешествия

Из Уфы откроются прямые рейсы в Ереван

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Глава Минтранса республики Александр Клебанов сообщил о скором открытии нового направления из уфимского аэропорта.

Фото: аэропорт Уфы

С 31 марта будут доступны прямые рейсы авиакомпании Red Wings в столицу Армении Ереван.

Летать будут комфортабельные лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел. Полеты в Армению будут выполняться по пятницам, а в обратном направлении – по субботам. Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании.

Ереван станет пятым международным направлением в маршрутной сети Red Wings из Уфы. Авиакомпания также летает в Алматы, Анталью, Минск и Стамбул.

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