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Путешествия

Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Минск

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Как ожидается, полетная программа Уфа – Минск стартует только шестого марта, но в правительстве уже думают о ее расширении в преддверии летнего сезона.

Сегодня, 27 февраля, на совещании в правительстве министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов сообщил о том, что уже ведутся переговоры с Минтрансом о запуске второго прямого рейса в Минск.

Вероятно, первое время самолеты будут летать «треугольником»: из Уфы напрямую в Минск и обратно – через Москву.

«Запускайте этот проект. Сумма субсидирования небольшая, деньги мы найдем. Не упустите этот летний сезон, самая красивая пора там: у них и замки есть, и сам Минск красивый. Я на контроле эту историю буду держать», – сказал Радий Хабиров.

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