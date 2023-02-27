Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Минск

Сегодня, 27 февраля, на совещании в правительстве министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов сообщил о том, что уже ведутся переговоры с Минтрансом о запуске второго прямого рейса в Минск.

Вероятно, первое время самолеты будут летать «треугольником»: из Уфы напрямую в Минск и обратно – через Москву.

«Запускайте этот проект. Сумма субсидирования небольшая, деньги мы найдем. Не упустите этот летний сезон, самая красивая пора там: у них и замки есть, и сам Минск красивый. Я на контроле эту историю буду держать», – сказал Радий Хабиров.