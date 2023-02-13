Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Душанбе

В ближайшее время еще одна авиакомпания откроет полетную программу в столицу Таджикистана. Билеты уже поступили в продажу.
С 16 февраля стартуют рейсы Nordwind Airlines в Душанбе.
Полеты будут выполняться один раз в неделю на 189-местных воздушных судах Boeing 737-800. Время в пути – 2 часа 50 минут.
На сегодняшний день в столицу Таджикистана уже выполняются рейсы авиакомпании Ural Airlines.
Ранее мы писали о том, что первый самолет из Уфы в Минск вылетит уже шестого марта. Первоначально планировалось, что их запустят в мае 2023 года.
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