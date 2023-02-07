Стало известно, когда откроются прямые рейсы из Уфы в Минск

Рейсы в Минск пыталась запустить авиакомпания «Белавиа» весной 2021 года, но впоследствии приостановила. Первоначально планировалось, что авиаперевозки возобновятся в мае 2023 года.
vk.com/radiyhabirov
Сегодня, седьмого февраля, Радий Хабиров сообщил о том, что первый самолет из Уфы в Минск вылетит уже шестого марта.
Рейсы будут выполняться раз в неделю, по понедельникам. Время в пути – три часа, билеты уже в продаже.
«Прямые авиарейсы из Уфы в Минск для нас – принципиальный вопрос. Между Башкортостаном и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения.
Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет Форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе», – написал в соцсетях Радий Хабиров.
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