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Путешествия

Стало известно, когда откроются прямые рейсы из Уфы в Минск

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Рейсы в Минск пыталась запустить авиакомпания «Белавиа» весной 2021 года, но впоследствии приостановила. Первоначально планировалось, что авиаперевозки возобновятся в мае 2023 года.

vk.com/radiyhabirov

Сегодня, седьмого февраля, Радий Хабиров сообщил о том, что первый самолет из Уфы в Минск вылетит уже шестого марта.

Рейсы будут выполняться раз в неделю, по понедельникам. Время в пути – три часа, билеты уже в продаже.

«Прямые авиарейсы из Уфы в Минск для нас – принципиальный вопрос. Между Башкортостаном и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения.

Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет Форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе», – написал в соцсетях Радий Хабиров.

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