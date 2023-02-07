Стало известно, когда откроются прямые рейсы из Уфы в Минск

Сегодня, седьмого февраля, Радий Хабиров сообщил о том, что первый самолет из Уфы в Минск вылетит уже шестого марта.

Рейсы будут выполняться раз в неделю, по понедельникам. Время в пути – три часа, билеты уже в продаже.

«Прямые авиарейсы из Уфы в Минск для нас – принципиальный вопрос. Между Башкортостаном и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения.

Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет Форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе», – написал в соцсетях Радий Хабиров.