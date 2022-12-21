Из Уфы увеличилось количество рейсов в Казахстан

С сегодняшнего дня, 21 декабря, стартовала программа полетов в Алматы авиакомпании Utair. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах Boing-737-500 вместимостью 126 кресел.

На сегодняшний день в Алматы и Нур-Султан можно улететь также самолетами Red Wings. Она выполняет полеты еженедельно, по четвергам.

Алматы является одним из крупнейших и самых интересных для туризма городов Азии. Нур-Султан – столица Казахстана, деловой, административный и культурный центр страны.

Первый прямой рейс в Нур-Султан открылся в начале июля текущего года. Решение о его запуске прямого авиасообщения между столицами Башкортостана и Казахстана было принято в 2021 году, когда делегация от республики в Нур-Султане провела переговоры с руководством страны о расширении взаимодействия.