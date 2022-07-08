Из Уфы открылись прямые рейсы в Нур-Султан

Решение о запуске прямого авиасообщения между столицами Башкортостана и Казахстана было принято в 2021 году, когда делегация от республики в Нур-Султане провела переговоры с руководством страны о расширении взаимодействия.
Первоначально планировалось, что прямой авиарейс запустят в начале 2022 года, как только отменят коронавирусные ограничения, однако официальный запуск состоялся только в ночь на восьмое июля.
Перелеты осуществляет авиакомпания «Азимут» один раз в неделю, по понедельникам, на самолете Sukhoi SuperJet 100 вместимостью до 100 пассажиров.
«Открытию новой полетной программы предшествовала длительная подготовительная работа по оценке эффективности рейса, согласованию слотов и графика полетов. Надеемся, что интерес к Казахстану и Башкортостану со стороны туристов по обе стороны границ, расширение бизнес-контактов будут способствовать увеличению количества рейсов по данным направлениям», – сообщил коммерческий директор аэропорта «Уфа» Денис Никитин.
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