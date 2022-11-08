Из Уфы откроют прямой рейс в ОАЭ

Всего несколько часов в пути – и вы уже в третьем по величине городе ОАЭ, расположенном на берегу Персидского залива по соседству с Дубаем.
Со второго декабря арабский авиаперевозчик Air Arabia открывает полетную программу по маршруту Шарджа-Уфа-Шарджа.
Прямые вылеты будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям, время в пути составит около пяти часов.
Из Уфы самолеты будут отправляться в 1.30 по местному времени и прибывать в Шарджу в 5.30.
На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A320, вмещающие до 168 пассажиров.
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