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Путешествия

Из Уфы увеличится количество рейсов в Стамбул

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Еще одна авиакомпания запускает полетную программу из аэропорта «Уфа» в экономический, исторический и культурный центр Турции.

С шестого ноября российская авиакомпания «ИрАэро» открывает из Уфы прямые регулярные рейсы в Стамбул.

Перелеты будут выполняться с шестого ноября еженедельно, по воскресеньям, на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров на борту.

Длительность перелета составит 4 часа 35 минут.

В июне 2022 года количество рейсов в Стамбул увеличила авиакомпания Red Wings – теперь они выполняются дважды в неделю (по понедельникам и пятницам).

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