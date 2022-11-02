Из Уфы увеличится количество рейсов в Стамбул

С шестого ноября российская авиакомпания «ИрАэро» открывает из Уфы прямые регулярные рейсы в Стамбул.

Перелеты будут выполняться с шестого ноября еженедельно, по воскресеньям, на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров на борту.

Длительность перелета составит 4 часа 35 минут.

В июне 2022 года количество рейсов в Стамбул увеличила авиакомпания Red Wings – теперь они выполняются дважды в неделю (по понедельникам и пятницам).