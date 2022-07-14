Рустам Набиев стал первым человеком, покорившим гору Казбек только при помощи рук

«Восхождение на Казбек – гору, которая далась мне адским трудом.

Не думал, что это будет для меня так сложно, ведь на моем опыте была гора в десятки раз сложнее. Но, как я и говорил, не бывает легких восхождений, у каждой горы свой характер, свой климат и своя погода.

Если говорить в цифрах, то в этот раз в общей сложности я прошел больше 20 км на руках. Это были маршруты по каменным, ледовым и снежным тропам.

Это моя третья по счету вершина. И снова мировой рекорд. 10 июля я совершил успешное восхождение на одних руках на гору Казбек (5033 м). Штурм вершины проходил в тяжелых метеоусловиях, порывы ветра достигали 60 км/час. Я переписал историю восхождений на гору Казбек и это первый случай в истории, когда человеку удалось на одних руках совершить восхождение на высшую точку Грузии», – написал Рустам Набиев в соцсетях.