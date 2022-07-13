Из Уфы откроются новые рейсы в города Казахстана

Четвертого августа 2022 года авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Уфы в Алматы и Нур-Султан. На этих направлениях будут задействованы лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел. Рейсы будут выполняться еженедельно, по четвергам.

Как отмечают в авиакомпании, Алматы является одним из крупнейших и самых интересных для туризма городов Азии. Нур-Султан – столица Казахстана, деловой, административный и культурный центр страны. Рейсы в эти города прекрасно дополнят маршрутную сеть Red Wings из Уфы, которая сейчас включает Анталию, Екатеринбург и Стамбул.

Первый прямой рейс в Нур-Султан открылся в начале июля. Решение о его запуске прямого авиасообщения между столицами Башкортостана и Казахстана было принято в 2021 году, когда делегация от республики в Нур-Султане провела переговоры с руководством страны о расширении взаимодействия.