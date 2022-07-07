«Я ушел, чтобы вернуться немного новым.

Итак, я снова на крайнем юге Южного Урала качаюсь на каменных волнах хребта Карамурунтау. Это моя вторая попытка пройти линейный, логичный и красивый 100-километровый маршрут одним махом.

Специально приберегал эту попытку для седьмого июля, ведь это добрая традиция, а традиции важны. Постараюсь ушататься в хлам, показать все, на что способен в свои 38 лет, ну и родиться заново», – написал Олег Чегодаев в соцсетях.

Ранее в интервью «Уфа.Собака.ru» Чегодаев рассказал об этом маршруте, о своем бренде и любви к Уральским горам.