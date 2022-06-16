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Из Уфы увеличат количество авиарейсов в Анталью и откроют рейсы в Даламан

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Пресс-служба уфимского аэропорта сообщает о расширении географии полетов и увеличении рейсов на популярные курорты Турции.

digitalnomadsturkiye.com

С 18 июня авиакомпания Azur air увеличивает частоту полетов из Уфы в Анталью.

С 22 июня Azur air откроет рейсы в турецкий город Даламан. Этот город на побережье Средиземного моря, расположенный неподалеку от таких курортов, как Мармарис и Фетхие.

На обоих направлениях будут задействованы самолеты Boeing 757-200 вместимостью 238 посадочных мест.

В Даламан воздушные суда Azur air будут отправляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

На сегодняшний день из Уфы в Турцию летают самолеты Red Wings – но только в Анталью и Стамбул. Общее количество еженедельных вылетов обоих перевозчиков в эту страну достигнет 14.

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