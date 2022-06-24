18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Из Уфы увеличится количество рейсов в Ташкент и Стамбул

Поделиться:

Авиакомпания UTair впервые запускает полетную программу из аэропорта «Уфа» в столицу и крупнейший город Узбекистана.

Первый рейс перевозчика из столицы Башкирии в Ташкент отправится 14 июля.

Перелеты будут осуществляться один раз в неделю, по четвергам, на самолетах Boeing 737-800, вмещающих до 189 пассажиров.

Время в пути – 2 часа 30 минут.

С 27 марта текущего года прямые рейсы из Уфы в Ташкент возобновила авиакомпания Uzbekistan Airways.

Кроме того, авиакомпания Red Wings увеличивает частоту полетов из Уфы в Стамбул. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю (по понедельникам и пятницам) на самолете SSJ-100, вмещающем 100 пассажиров.

Время в пути – также 2 часа 30 минут.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: