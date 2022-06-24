Из Уфы увеличится количество рейсов в Ташкент и Стамбул

Первый рейс перевозчика из столицы Башкирии в Ташкент отправится 14 июля.

Перелеты будут осуществляться один раз в неделю, по четвергам, на самолетах Boeing 737-800, вмещающих до 189 пассажиров.

Время в пути – 2 часа 30 минут.

С 27 марта текущего года прямые рейсы из Уфы в Ташкент возобновила авиакомпания Uzbekistan Airways.

Кроме того, авиакомпания Red Wings увеличивает частоту полетов из Уфы в Стамбул. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю (по понедельникам и пятницам) на самолете SSJ-100, вмещающем 100 пассажиров.

Время в пути – также 2 часа 30 минут.