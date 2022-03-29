Из Уфы открываются дополнительные рейсы в турецкую Анталью и прямые рейсы в Ташкент

Как сообщает пресс-служба аэропорта, авиакомпания Uzbekistan Airways возобновила прямые рейсы из Уфы в Ташкент.

С 27 марта 2022 года возобновились приостановленные ранее перелеты в Ташкент. Они доступны еженедельно по воскресеньям, время вылета – 13.40.

Перелеты выполняются на самолете Airbus A320 вместимостью 174 кресла.

Также с 11 апреля авиакомпания Red Wings запускает рейсы в турецкую Анталью со свободной продажей билетов.

Перелеты будут выполняться по понедельникам на самолетах SSJ-100, рассчитанных на 100 пассажиров.