18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Из Уфы открываются дополнительные рейсы в турецкую Анталью и прямые рейсы в Ташкент

Поделиться:

Санкции и международная обстановка могут повлиять на направления, но не смогут удержать от путешествий тех, кто действительно этого хочет. Аэропорт «Уфа» даже в нынешних условиях расширяет географию полетов.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, авиакомпания Uzbekistan Airways возобновила прямые рейсы из Уфы в Ташкент.

С 27 марта 2022 года возобновились приостановленные ранее перелеты в Ташкент. Они доступны еженедельно по воскресеньям, время вылета – 13.40.

Перелеты выполняются на самолете Airbus A320 вместимостью 174 кресла.

Также с 11 апреля авиакомпания Red Wings запускает рейсы в турецкую Анталью со свободной продажей билетов.

Перелеты будут выполняться по понедельникам на самолетах SSJ-100, рассчитанных на 100 пассажиров.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: