Из Уфы открываются дополнительные рейсы в турецкую Анталью и прямые рейсы в Ташкент

Санкции и международная обстановка могут повлиять на направления, но не смогут удержать от путешествий тех, кто действительно этого хочет. Аэропорт «Уфа» даже в нынешних условиях расширяет географию полетов.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, авиакомпания Uzbekistan Airways возобновила прямые рейсы из Уфы в Ташкент.
С 27 марта 2022 года возобновились приостановленные ранее перелеты в Ташкент. Они доступны еженедельно по воскресеньям, время вылета – 13.40.
Перелеты выполняются на самолете Airbus A320 вместимостью 174 кресла.
Также с 11 апреля авиакомпания Red Wings запускает рейсы в турецкую Анталью со свободной продажей билетов.
Перелеты будут выполняться по понедельникам на самолетах SSJ-100, рассчитанных на 100 пассажиров.
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