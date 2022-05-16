Из Уфы увеличится количество рейсов в Москву

Сейчас самолеты авиакомпании «Аэрофлот» отправляются из Уфы в Москву три раза в день, но в скором времени перевозчик планирует удвоить количество рейсов.
airportufa.ru
С первого июня самолеты авиакомпании будут летать в аэропорт «Шереметьево» ежедневно, пять раз в день.
А со второго июня «Аэрофлот» начнет совершать до шести рейсов в день.
Кроме «Аэрофлот», ежедневные рейсы из аэропорта «Уфа» в Москву осуществляют авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии», S7, Nordwind и Utair.
Ранее мы писали о том, что авиакомпания Nordwind с 13 мая запускает прямые рейсы из Уфы в Санкт-Петербург.
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