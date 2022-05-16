Из Уфы увеличится количество рейсов в Москву

С первого июня самолеты авиакомпании будут летать в аэропорт «Шереметьево» ежедневно, пять раз в день.

А со второго июня «Аэрофлот» начнет совершать до шести рейсов в день.

Кроме «Аэрофлот», ежедневные рейсы из аэропорта «Уфа» в Москву осуществляют авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии», S7, Nordwind и Utair.

Ранее мы писали о том, что авиакомпания Nordwind с 13 мая запускает прямые рейсы из Уфы в Санкт-Петербург.