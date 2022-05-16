18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Из Уфы увеличится количество рейсов в Москву

Поделиться:

Сейчас самолеты авиакомпании «Аэрофлот» отправляются из Уфы в Москву три раза в день, но в скором времени перевозчик планирует удвоить количество рейсов.

airportufa.ru

С первого июня самолеты авиакомпании будут летать в аэропорт «Шереметьево» ежедневно, пять раз в день.

А со второго июня «Аэрофлот» начнет совершать до шести рейсов в день.

Кроме «Аэрофлот», ежедневные рейсы из аэропорта «Уфа» в Москву осуществляют авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии», S7, Nordwind и Utair.

Ранее мы писали о том, что авиакомпания Nordwind с 13 мая запускает прямые рейсы из Уфы в Санкт-Петербург.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: