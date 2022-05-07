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Из Уфы откроют дополнительные прямые рейсы в Санкт-Петербург

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Уже со следующей недели увеличится количество прямых рейсов в Санкт-Петербург из аэропорта «Уфа». Добраться до Северной столицы можно будет за три часа.

Пресс-служба аэропорта сообщает о том, что авиакомпания Nordwind с 13 мая запускает прямые рейсы из Уфы в Санкт-Петербург.

Вылеты будут выполняться два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям.

А с 27 мая частота рейсов возрастет до 6 раз в неделю, вылеты запланированы на понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Время в пути составит 185 минут.

Также ежедневные рейсы из аэропорта «Уфа» в Санкт-Петербург осуществляют авиакомпании «Россия», «Победа» и Smartavia.

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