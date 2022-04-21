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Путешествия

Из Уфы может появиться прямой рейс в Тегеран

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Башкортостан планирует развивать торговое сотрудничество с Ираном и обмениваться бизнес-миссиями, а в ближайшем будущем может появиться возможность за несколько часов долететь из Уфы до столицы этой восточной страны.

Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров по итогам переговоров с вице-президентом Ирана Сореной Саттари:

«Планируем развивать сотрудничество в сфере науки, образования и культуры. У нас есть взаимный интерес в части подготовки кадров и научных исследований. Сейчас в вузах республики учатся 53 студента из Ирана, абсолютное большинство из них – будущие медики.

Всем рекомендую почитать историю Персии. Это страна с древнейшей культурой, памятниками, мир восточных сказок. Уверен, это направление станет привлекательным для наших туристов, особенно если мы откроем прямое авиасообщение между Уфой и Тегераном. Такие планы тоже у нас есть», – рассказал Радий Хабиров.

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