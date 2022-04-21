Радий Хабиров: «Иран заинтересован в импорте зерна и мяса из Башкортостана»

«Сегодня в Москве с вице-президентом Исламской Республики Иран Сореной Саттари очень подробно обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Иран – крупное государство на стыке Ближнего и Среднего Востока. Находясь более 40 лет в условиях санкций, эта страна обеспечила серьезное технологическое и экономическое развитие. Здесь очень хорошо развиты нефтедобыча и нефтепереработка, и, безусловно, предприятия Башкортостана заинтересованы в совместных проектах.

Для нас будет полезным опыт Ирана в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства. Иран заинтересован в импорте из нашей республики зерна и мяса, а также в инвестпроектах на территории Башкортостана.

Мы прорабатываем вопрос об открытии в Иране нашего представительства. Договорились обменяться бизнес-миссиями. Наша делегация уже в середине мая посетит крупнейшую нефтегазовую выставку в Тегеране. Кстати, интересный факт – иранской нефти скоро исполняется 115 лет, а башкирской в этом году – 90. Ждем представителей Ирана на наших торжественных мероприятиях», – написал Радий Хабиров в соцсетях.