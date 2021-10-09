Рустам Набиев вернулся в Уфу

«Вот теперь действительно можно сказать, что наша экспедиция окончена! 31 августа в 6.00 я уезжал из дома», – написал Набиев в Instagram.

В уфимском аэропорту его встречала семья, и также друзья, журналисты и подопечные центра «Ломая барьеры».

«Семья и друзья встретили меня в аэропорту, Амина сразу со словами "папа, папа!" потянулась ко мне и заняла свое коронное место на коляске. Дальше она больше не отходила от меня.

София всю дорогу от аэропорта рассказывала, как целовала меня по телевизору каждый раз, когда меня там показывали. Слышать от нее такие слова, как "мой папа супер герой", было самым важным! Я рад, что дети гордятся мной. Значит, я делаю все правильно, иду правильным путем.

Я счастлив, что вернулся домой живым и невредимым. Я рад, что вернулся домой с мировым результатом, который навсегда останется в истории как самый первый!» – добавил Набиев.