Рустам Набиев прибыл в Непал и готовится покорить гору-восьмитысячник

После ночевки в аэропорту блогер Рустам Набиев, лишившийся ног в катастрофе 2015-го года в Омске, заселился в номер в Непале.
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instagram.com/rustam_nabiev92
«Первые впечатления: ужасно грязный город. Везде мусор, просто на каждом сантиметре горы мусора лежат. Вышли на вечернюю прогулку, и сразу на наших глазах местные начали выяснять отношения с палками и дубинками», – рассказывает Рустам о столице Непала Катманду.
В Непал Набиев прибыл для установления очередного рекорда: он планирует покорить восьмитысячник Манаслу (8156 метров).
Первоначально планировалось, что он взойдет на шестую по высоте вершину мира Чо-Ойю (8201 метр) – она считается самым «безопасным» восьмитысячником мира по соотношению восхождений и летальных исходов.
Манаслу чуть ниже, однако считается тяжелым пиком, так как количество опасных инцидентов при покорении этой горы альпинистами очень велико.
В 2020 и 2021 годах Рустам Набиев поднялся на обе вершины Эльбруса и стал первым в истории человеком, сделавшим это только при помощи рук.
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