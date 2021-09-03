Рустам Набиев прибыл в Непал и готовится покорить гору-восьмитысячник

«Первые впечатления: ужасно грязный город. Везде мусор, просто на каждом сантиметре горы мусора лежат. Вышли на вечернюю прогулку, и сразу на наших глазах местные начали выяснять отношения с палками и дубинками», – рассказывает Рустам о столице Непала Катманду.

В Непал Набиев прибыл для установления очередного рекорда: он планирует покорить восьмитысячник Манаслу (8156 метров).

Первоначально планировалось, что он взойдет на шестую по высоте вершину мира Чо-Ойю (8201 метр) – она считается самым «безопасным» восьмитысячником мира по соотношению восхождений и летальных исходов.

Манаслу чуть ниже, однако считается тяжелым пиком, так как количество опасных инцидентов при покорении этой горы альпинистами очень велико.

В 2020 и 2021 годах Рустам Набиев поднялся на обе вершины Эльбруса и стал первым в истории человеком, сделавшим это только при помощи рук.