Уфимский путешественник впервые в истории прошел пешком через весь Урал

Первого мая 2021 года Чегодаев выдвинулся в поход, весь путь занял у него 109 дней, за это время, проходя по 30-40 км в день, путешественник преодолел в общей сложности 3183 км.

«У меня была мечта. И вот она исполнилась. Я прошел пешком Урал.

Сегодня, взойдя на самую северную уральскую вершину "Константинов камень", я убедился, что движение к цели важнее самой цели.

Я поднялся наверх, и ничего особого и не случилось: туман, курум, ветер. Как сотни и сотни прошлых вершин.

Тогда я сел за вершинный тур, спрятался от ветра, закрыл глаза и начал вспоминать день за днем этот долгий-долгий маршрут.

Я вспомнил степные вершины крайнего юга, курумные реки, рассвет над Чусовой, брошенную в горах сеялку с видом но Косьвинский камень, готический замок вершины Мунин-тумп, изматывающую, но прекрасную тайгу между "пупами" и Щугором, стену Тельпосиз и дальше, дальше на север...

И почувствовал счастье. Я прошел Урал! Теперь, глядя на любую широту карты Урала, мне будет что вспомнить», – написал Чегодаев в соцсетях.