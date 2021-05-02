Уфимский путешественник планирует впервые в истории пройти пешком через весь Урал

Путешественник и фотограф Олег Чегодаев, автор проекта «Посольство Уральских гор» пройдет более трех тысяч километров и расскажет вам об Урале.
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vk.com/oleg_chegodaev
«Я ушел!
Друзья, с радостью и тревогой сообщаю вам, что первого мая 2021 года я вышел в мой главный маршрут, можно сказать, итог предыдущих лет, проведенных в туризме.
Я планирую за 4-5 месяцев пройти весь Урал и стать первым человеком, кто сделает это, не обходя отдельные его части по равнинам. От начала Южного до конца Полярного Урала, от реки Урал до горы Константинов Камень.
Я не ставлю во главу угла спортивные цели, для меня это не гонка, главное для меня это показать вам Урал во всем его многообразии и изменчивости. Поэтому будет много фотографий, видео и текстов. Уверен, будет интересно и полезно.
Мой тег, по которому вы сможете найти новости от меня во всех социальных сетях: #уральская_экспедиция_чегодаева
В разных социальных сетях информация с маршрута будет разной:
– во "ВКонтате" и на Facebook будут фотографии, текстовые публикации и общение;
– в Instagram я буду публиковать сториc с маршрута и проводить прямые эфиры;
– в TikTok постараюсь выкладывать обзоры снаряжения и лайфхаки;
- на YouTube после прохождения маршрута планируется публикация многосерийного фильма.
А ведь еще параллельно этому надо будет идти по горам))) Скучать не придется...» – написал Чегодаев в соцсетях.
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