Уфимский путешественник планирует впервые в истории пройти пешком через весь Урал

«Я ушел!

Друзья, с радостью и тревогой сообщаю вам, что первого мая 2021 года я вышел в мой главный маршрут, можно сказать, итог предыдущих лет, проведенных в туризме.

Я планирую за 4-5 месяцев пройти весь Урал и стать первым человеком, кто сделает это, не обходя отдельные его части по равнинам. От начала Южного до конца Полярного Урала, от реки Урал до горы Константинов Камень.

Я не ставлю во главу угла спортивные цели, для меня это не гонка, главное для меня это показать вам Урал во всем его многообразии и изменчивости. Поэтому будет много фотографий, видео и текстов. Уверен, будет интересно и полезно.

Мой тег, по которому вы сможете найти новости от меня во всех социальных сетях: #уральская_экспедиция_чегодаева

В разных социальных сетях информация с маршрута будет разной:

– во "ВКонтате" и на Facebook будут фотографии, текстовые публикации и общение;

– в Instagram я буду публиковать сториc с маршрута и проводить прямые эфиры;

– в TikTok постараюсь выкладывать обзоры снаряжения и лайфхаки;

- на YouTube после прохождения маршрута планируется публикация многосерийного фильма.

А ведь еще параллельно этому надо будет идти по горам))) Скучать не придется...» – написал Чегодаев в соцсетях.