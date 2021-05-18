Из Уфы открываются прямые рейсы в Дубай

В преддверии начала сезона отпусков аэропорт «Уфа» открывает дополнительные направления и возобновляет рейсы, «замороженные» на время пандемии.
Рейсы авиакомпании Flydubai откроются с 22 мая. Перелеты запланированы один раз в неделю, по субботам.
Вылет из Уфы самолета Boeing 737-800 вместимостью 174 пассажира будет осуществляться в 19.00 по местному времени. Длительность перелета составит 4 часа 50 минут. Стоимость билетов в одну сторону – от 22 349 рублей.
Ранее мы писали о том, что в мае сразу три авиакомпании возобновляют прямые рейсы в Каир – вылеты по воскресеньям, понедельникам и средам. Время в пути также составит порядка пяти часов.
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