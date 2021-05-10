Из Уфы возобновились авиарейсы в Египет

Авиакомпания Azur air уже возобновила рейсы Boeing 767-300 в Каир. Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по воскресеньям, с отправлением из аэропорта «Уфа» в 11.40.

С 17 мая к выполнению перелетов в Каир приступит авиакомпания Royal Flight на Boeing 757-200. Рейсы из Уфы будут выполняться по понедельникам, с вылетами до конца мая в 4.05, с седьмого июня – в 1:00.

С 19 мая к ним присоединится авиакомпания Nordwind с самолетами Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Они будут отправляться по средам в 1.00.

Во всех случаях время указано местное, время полета между Уфой и Каиром составит порядка пяти часов.