В Башкортостане запретят подъезжать на автомобилях к крупнейшим озерам

Проезд к озерам Аслыкуль и Кандрыкуль будет запрещен в связи с увеличением потока туристов.

По мнению экологов, обмельчание озер связано с тем, что из-за машин, ежедневно подъезжающих к озерам, уплотняется грунт, перекрываются подземные родники и водоемы теряют естественное «питание».

Сейчас для сохранения озера Аслыкуль уже требуется принятие мер, а том числе посадка деревьев, сокращение количества грунтовых дорог в округе и тщательная планировка новых, постройка барьеров для задержания снега.

Ранее мы писали о том, что в 2021 году значительно подорожал отдых в природных парках республики – почти в два раза по сравнению с 2019 годом.