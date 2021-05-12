В Башкортостане запретят подъезжать на автомобилях к крупнейшим озерам

В Госсобрании республики обсудили экологические проблемы, в том числе касающиеся природных парков «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль».
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vk.com/aslykulrb
Проезд к озерам Аслыкуль и Кандрыкуль будет запрещен в связи с увеличением потока туристов.
По мнению экологов, обмельчание озер связано с тем, что из-за машин, ежедневно подъезжающих к озерам, уплотняется грунт, перекрываются подземные родники и водоемы теряют естественное «питание».
Сейчас для сохранения озера Аслыкуль уже требуется принятие мер, а том числе посадка деревьев, сокращение количества грунтовых дорог в округе и тщательная планировка новых, постройка барьеров для задержания снега.
Ранее мы писали о том, что в 2021 году значительно подорожал отдых в природных парках республики – почти в два раза по сравнению с 2019 годом.
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