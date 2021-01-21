Из Уфы открылись прямые рейсы в Махачкалу

В январе впервые в истории уфимского аэропорта открылись прямые регулярные рейсы из Уфы в Махачкалу.

Перелеты осуществляет авиакомпания «ИрАэро» на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю по вторникам. Вылеты из Уфы запланированы на 23.30, время в пути составляет около 2,5 часов. Стоимость билета в одну сторону – от 3000 рублей.

Ранее мы писали о том, что с 31 марта 2021 года авиакомпания Nordwind приступит к полетам по маршруту Уфа – Калининград. Кроме того, возобновились прямые авиаперелеты в столицу Армении авиакомпании «Азимут».