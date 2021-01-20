Из Уфы открываются прямые рейсы в Калининград и Ереван

С 31 марта 2021 года авиакомпания Nordwind приступит к полетам по маршруту Уфа – Калининград. Летать будут два раза в неделю, по средам и субботам.

Предварительное время вылета из Уфы – 19.15, из Калининграда – 12.10 (время местное для каждого аэропорта). Путь займет в среднем около трех часов. Полеты будут осуществляться на Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров.

Также возобновились прямые авиаперелеты в столицу Армении авиакомпании «Азимут». Самолеты Sukhoi Superjet 100 отправляются один раз в неделю, по четвергам. Вылеты из Уфы назначены на 09.35, из Еревана – на 13.05 (время местное для каждого аэропорта). Время в пути составляет 3 часа 20 минут.