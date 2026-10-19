500 тыс. жителей Башкортостана уже привились от гриппа

Сегодня, 19 октября, в Роспотребнадзоре Башкортостана сообщили о том, что уже 500 тыс. жителей республики прошли вакцинацию против гриппа.

Вакцинация считается самым эффективным способом профилактики гриппа. Прививка формирует иммунитет, снижая риск тяжелого течения заболевания и возникновения осложнений.

Особенно важно ее сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями, такими как болезни легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения и ожирение. В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные.