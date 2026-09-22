Уфимский врач рассказала, почему изменился состав вакцины от гриппа

Сейчас уже идет подготовка к началу прививочной кампании: работают прививочные кабинеты, формируются выездные бригады, в том числе для маломобильных пациентов.

Также она объяснила, почему с каждым годом меняется состав вакцины:

«Каждый год производится вакцина с актуальным составом. Вирус гриппа очень изменчив, поэтому специалисты постоянно следят за тем, какие его варианты циркулируют в разных странах. Эти данные анализируются на международном уровне, после чего появляются рекомендации для производителей вакцин. В этом году изменения особенно заметные. В составе используются компоненты против нескольких актуальных вариантов вирусов гриппа А и В. Именно поэтому за производством вакцины стоит большая работа вирусологов, эпидемиологов и лабораторий.

Защита после прививки рассчитана именно на текущий эпидемический сезон. Вирус гриппа постоянно меняется, поэтому вакцинацию проводят ежегодно. После введения вакцины иммунной системе нужно время, чтобы выработать защитные антитела. Если затем человек встречается с настоящим вирусом, иммунитет уже подготовлен к этой встрече. Даже если заболевание все же возникает, вакцина прежде всего снижает риск тяжелого течения и осложнений. Поэтому прошлогодняя прививка не заменяет вакцинацию в новом сезоне».