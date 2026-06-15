Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

В Башкортостане действует трехуровневая система помощи пациентам с заболеваниями сердца

Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин сегодня, 15 июня, на совещании правительства Башкортостана в ЦУРе рассказал об организации работы кардиологической службы.

По словам главы Минздрава, в основе кардиологической службы Башкортостана лежит трехуровневая система оказания помощи.

На первом этапе врачи выявляют факторы риска и заболевания во время диспансеризации, профилактических осмотров и амбулаторных приемов.

Второй уровень включает специализированные кардиологические и сосудистые отделения, где пациенты проходят лечение и наблюдение.

На третьем этапе оказывают высокотехнологичную помощь, в том числе на базе Республиканского кардиоцентра, где проводят сложные операции, включая трансплантацию сердца.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: