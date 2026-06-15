В Башкортостане действует трехуровневая система помощи пациентам с заболеваниями сердца

По словам главы Минздрава, в основе кардиологической службы Башкортостана лежит трехуровневая система оказания помощи.

На первом этапе врачи выявляют факторы риска и заболевания во время диспансеризации, профилактических осмотров и амбулаторных приемов.

Второй уровень включает специализированные кардиологические и сосудистые отделения, где пациенты проходят лечение и наблюдение.

На третьем этапе оказывают высокотехнологичную помощь, в том числе на базе Республиканского кардиоцентра, где проводят сложные операции, включая трансплантацию сердца.