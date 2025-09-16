В новом хирургическом корпусе Республиканского кардиоцентра уже провели около 5 тыс. операций и исследований

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин представил доклад на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе.
Министр рассказал о том, что в новом хирургическом корпусе Республиканского кардиоцентра уже провели около 5 тыс. операций и уникальных исследований. Его сдали в июне 2025 года.
«Хирургический корпус кардиоцентра, который мы открыли четыре месяца назад, стал важным шагом в развитии сферы здравоохранения республики.
В новых операционных проводятся уникальные гибридные операции, а для пребывания пациентов созданы комфортные условия», – сказал Айрат Рахматуллин.
Болезни системы кровообращения на сегодняшний день занимают первое место в структуре смертности в регионе.
