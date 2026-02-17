Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Cколько блинов можно съесть без вреда для здоровья? Рассказали в Минздраве Башкортостана

Масленичная неделя уже началась – и самое время вспомнить о том, что все угощения хороши, если знаешь меру.

Согласно памятке, опубликованной Минздравом Башкортостана, калорийность 100 граммов блина, в зависимости от состава, начинки и размера, может составлять около 150 ккал.

Нормальная порция – это три-четыре блина в день, если в течение в течение всего дня вы не будете переедать.

Людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, непереносимостью лактозы и аллергиями, злоупотреблять блинами не рекомендуется.

Лучше отдавать предпочтение блинам с нежирными начинками. Сделать блюдо более диетическим также можно, заменив белую пшеничную муку на цельнозерновую и исключив сладкие топпинги. Вместо них используйте фрукты и ягоды.

К блинам можно подавать фрукты, нежирный творог и йогурт.

