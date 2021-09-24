Утвержден перечень оздоровительных услуг, за которые можно будет получить налоговый вычет в Башкортостане

В 2021 году правительство решило включить в перечень расходов, попадающих под налоговый вычет, затраты на физкультурно-оздоровительные процедуры.
Деньги будут возвращать за услуги по трем направлениям:
– по физической подготовке и физическому развитию;
– по обеспечению участия в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях;
– по разработке программ занятий физической культурой, тренировочных планов.
Для получения социального вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая такие услуги, была включена в специальный перечень. Правила его составления также уже утверждены, но сам реестр на 2022 год сформируют до первого декабря 2021 года.
О том, что такое налоговый вычет за фитнес и как его получить, вы можете прочитать в нашем материале:
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