Как получить налоговый вычет за фитнес в Башкортостане?

Что такое налоговый вычет?

Это расходы, которые не учитываются при расчете налога, то есть если вы платите налоги, государство частично возвращает вам деньги, потраченные на те или иные цели.

Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, есть вычеты для предпринимателей.

Расходы на фитнес с первого января 2022 года также будут компенсироваться государством.

Кому он полагается?

Любому гражданину России, который платит НДФЛ, причем не только на него, но и на детей.

Как получить вычет?

Его можно будет получить на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, сформированный на основании данных, которые предоставят регионы. Список еще не опубликован.

Нужно будет предоставить в налоговую документы, подтверждающие оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек.

Также можно будет подать заявление о вычете работодателю, и тогда он будет ежемесячно уменьшать вычитаемую из зарплаты сумму.

О каких суммах речь?

Общий объем социальных налоговых вычетов не может превышать 120 тысяч рублей в год. То есть если вы не пользуетесь другими категориями вычета, то вам компенсируют расходы на фитнес не выше этой суммы.