В Башкортостане к ИВЛ подключены четыре ребенка с Covid-19

13 августа на совещании с Минобр глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что сегодня в регионе в 90% случаев заболевания коронавирусом регистрируется так называемый «дельта-штамм».
Дельта-штамм отличается от уханьского варианта коронавируса большей заразностью и более сильным влиянием на детей. На данный момент в больницах в тяжелом состоянии находятся несколько детей, четверо подключены к ИВЛ.
11 августа в республике был побит антирекорд по количеству погибших от Covid-19 за сутки – 10 человек за сутки, столько же умерло 13 августа.
Всего в стационарах лечатся почти 700 пациентов с коронавирусом, 418 из них – в возрастной категории 60+. 61 пациент в тяжелом состоянии, восемь подключены к ИВЛ.
Ранее министр здравоохранения Максим Забелин сообщил о том, что 80% всех умерших от коронавируса – «это люди, имеющие сопутствующие патологии, два или три диагноза в анамнезе и не прошедшие вакцинацию».
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