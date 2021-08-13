В Башкортостане к ИВЛ подключены четыре ребенка с Covid-19

Дельта-штамм отличается от уханьского варианта коронавируса большей заразностью и более сильным влиянием на детей. На данный момент в больницах в тяжелом состоянии находятся несколько детей, четверо подключены к ИВЛ.

11 августа в республике был побит антирекорд по количеству погибших от Covid-19 за сутки – 10 человек за сутки, столько же умерло 13 августа.

Всего в стационарах лечатся почти 700 пациентов с коронавирусом, 418 из них – в возрастной категории 60+. 61 пациент в тяжелом состоянии, восемь подключены к ИВЛ.

Ранее министр здравоохранения Максим Забелин сообщил о том, что 80% всех умерших от коронавируса – «это люди, имеющие сопутствующие патологии, два или три диагноза в анамнезе и не прошедшие вакцинацию».