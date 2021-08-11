В Башкортостане побит антирекорд по количеству погибших от Covid-19 за сутки

Согласно отчету Минздрава от 11 апреля, за последние сутки зарегистрировано 10 летальных случаев из-за осложнений Covid-19. Это рекорд с начала пандемии.

Суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 278 человек, в стационарах лечатся 728, в том числе 415 в возрастной категории 60+. 53 пациента в тяжелом состоянии, восемь подключены к ИВЛ.

Девятого августа глава Минздрава Максим Забелин сообщил о том, что 80% всех умерших от коронавируса – «это люди, имеющие сопутствующие патологии, два или три диагноза в анамнезе и не прошедшие вакцинацию».

На сегодняшний день считается, что все четыре зарегистрированных в России препарата с разной эффективностью (самая низкая – порядка 79,4% – у однокомпонентного «Спутник Лайт») защищают от тяжелого течения болезни, в том числе от образования тромбозов и пневмонии. Человек по-прежнему может стать разносчиком инфекции и переболеть в легкой форме.