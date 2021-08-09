Минздрав Башкортостана: среди привившихся от Covid-19 летальных случаев не зарегистрировано

«Скажите, есть ли хоть один такой случай, чтобы человек был вакцинирован и из-за ковида скончался?» – спросил Радий Хабиров девятого августа на совещании в правительстве у главы Минздрава Максима Забелина.

«Нет, пока не было. К сожалению, большая часть погибших – это люди, имеющие сопутствующие патологии, два или три диагноза в анамнезе и не прошедшие вакцинацию. В основном лица старше 60 лет. Это 80% всех скончавшихся из-за новой коронавирусной инфекции», – сообщил Забелин.

На сегодняшний день считается, что все четыре зарегистрированных в России препарата с разной эффективностью (самая низкая – порядка 79,4% – у однокомпонентного «Спутник Лайт») защищают от тяжелого течения болезни, в том числе от образования тромбозов и пневмонии. Человек по-прежнему может стать разносчиком инфекции и переболеть в легкой форме.