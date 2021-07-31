В Уфе уже можно привиться препаратом «Спутник Лайт»

Сейчас препарат доступен по крайней мере в мобильном пункте вакцинации в конгресс-холле «Торатау». Об этом привившиеся подписчики сообщают «Уфа.Собака.ru».

«Спутник Лайт» – это четвертая вакцина, зарегистрированная на территории России, от предыдущих она отличается прежде всего тем, что не имеет второго компонента.

Принцип работы у этого препарата такой же, как у «Спутник V», иммунитет вырабатывается быстрее (около 28 дней вместо 42), однако значительно ниже эффективность (порядка 79,4%).

«Спутник Лайт» разрабатывался, чтобы привлечь к вакцинации тех людей, которым не хочется прививаться двухкомпонентной вакциной, а также ввиду дешевизны.

Сотрудники центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи рекомендовали использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации, а первоначально прививаться «Спутник V».