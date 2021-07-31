В Уфе уже можно привиться препаратом «Спутник Лайт»

Ранее глава Минздрава Максим Забелин сообщил о том, что в республику прибыла партия в 18 тысяч доз препарата, на тот момент она распределялась по медицинским учреждениям.
Сейчас препарат доступен по крайней мере в мобильном пункте вакцинации в конгресс-холле «Торатау». Об этом привившиеся подписчики сообщают «Уфа.Собака.ru».
«Спутник Лайт» – это четвертая вакцина, зарегистрированная на территории России, от предыдущих она отличается прежде всего тем, что не имеет второго компонента.
Принцип работы у этого препарата такой же, как у «Спутник V», иммунитет вырабатывается быстрее (около 28 дней вместо 42), однако значительно ниже эффективность (порядка 79,4%).
«Спутник Лайт» разрабатывался, чтобы привлечь к вакцинации тех людей, которым не хочется прививаться двухкомпонентной вакциной, а также ввиду дешевизны.
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