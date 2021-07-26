В Минздраве Башкортостана рассказали о долгосрочных осложнениях после коронавируса

Минздрав приводит частоту развития наиболее серьезных осложнений после коронавирусной инфекции:

тромбозы – 20-30%;

одышка – 31,7%;

кашель – 13,5%;

боль в груди, тахикардия и другие жалобы – 12,7%.

Эти симптомы в первую очередь могут говорить о нарушении в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Есть и другие симптомы, проявление которых встречается в меньшей степени, однако и они способны вызывать неблагоприятные последствия у человека, перенесшего новую коронавирусную инфекцию.

Ранее мы писали о том, что для людей, испытывающих серьезные проблемы со здоровьем после коронавируса или опасающихся их, в больницах республики запущена программа углубленной диспансеризации. Она стартовала первого июля текущего года и завершится в конце 2023.