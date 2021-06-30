Переболевшие Covid-19 в Башкортостане смогут пройти бесплатное обследование

Она будет проводиться в два этапа: на первом будут исследовать кровь и органы дыхания, искать признаки тромбоза, чтобы определить возможные последствия для здоровья в долгосрочной перспективе.

Если врачи обнаружат какие-то проблемы, то пациента направят на второй этап, где будут проведены КТ легких, ЭхоКГ и обследование сосудов.

Диспансеризация будет бесплатной по полису медицинского страхования. В первую очередь она необходима людям, перенесшим коронавирус в средней и тяжелой формах. Всего по стране планируют задействовать порядка трех тысяч поликлиник.