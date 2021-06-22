В Башкортостане беременных могут начать прививать от Covid-19 уже в июне

По словам главного эпидемиолога Уфы, в клинических испытаниях препарата «Спутник V» участвовала 21 женщина на 3-8 месяце беременности, серьезных побочек не выявлено. Минздрав придерживается версии безопасности этой вакцины для беременных.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что под наблюдением врачей находится 10 тысяч беременных, зараженных коронавирусом, у многих из них течение болезни тяжелое.

Напомним, что сейчас продолжаются испытания влияния этих препаратов на людей до 18 лет, вакцина для детей может появиться в сентябре.