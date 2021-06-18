В Башкортостане будут прививать от Covid-19 детей и беременных

18 июня на брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Максим Забелин сообщил о том, что на данный момент все препараты одобрены только для людей старше 18 лет.

Однако испытания продолжаются, и Минздрав ожидает, что уже в сентябре появится вакцина и для детей. С мая 2021 года в Башкортостане и по России в целом растет соотношение инфицированных среди детей до 14 лет.

Ректор БГМУ Валентин Павлов заявил, что клиническая картина болезни поменялась: если в начале пандемии дети болели в основном бессимптомно, то сейчас первые симптомы проявляются во всех возрастных группах. Раньше к ним относили кашель и температуру, теперь основной первой реакцией организма на Covid-19 считают кишечные расстройства.

Также на сегодняшний день проходят испытания влияния вакцины «Спутник V» на беременных женщин. Никаких осложнений у плода или матерей не выявлено, вакцинацию беременных могут разрешить в ближайшее время.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, под наблюдением врачей находится 10 тысяч беременных, зараженных коронавирусом, у многих из них течение болезни тяжелое.