295 тыс. человек привились от Covid-19 в Башкортостане

По состоянию на седьмое июня всего в Башкортостан поступило 428,5 тысячи доз препаратов «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», первым компонентом привились 385 тысяч человек.

Полностью завершили вакцинацию 295 278 человек. Сейчас речь идет о планах привить 60% взрослого населения республики – это 1,9 миллиона человек. Для сравнения, две недели назад полностью привитых было 250 тысяч человек.

Всего развернуто 170 пунктов вакцинации, включая мобильны. График работы мобильных пунктов вакцинации мы приводили ранее.