Более 250 тыс. человек привились от Covid-19 в Башкортостане

По состоянию на 24 мая всего в Башкортостан поступило 386,4 тысячи доз препаратов «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», первым компонентом привились 339,2 тысячи человек.

Полностью завершили вакцинацию 254 тысячи человек. Сейчас речь идет о планах привить 60% взрослого населения – это 1,9 миллиона человек. Для сравнения, месяц назад полностью привитых было 144 тысячи человек.

На сегодняшний день на стационарном лечении находится 141 пациент с коронавирусом, 1559 лечатся на дому под наблюдением участковых врачей.