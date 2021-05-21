В Башкортостан поступила вакцина «КовиВак»

Всего в республику поступило 2 340 доз «КовиВак». Этот препарат действует по другому принципу:

«Спутник V» – векторная вакцина, в ней используется слабый аденовирус, в который встроен фрагмент генетического материала SARS-CoV-2;

«ЭпиВакКорона» – пептидная вакцина, ее части копируют участки S-белка коронавируса;

«КовиВак» – содержит вирус, а не его фрагменты. Вирус в препарате обезврежен и не представляет опасности для человека. Это, можно сказать, классическая вакцина, препараты такого типа применяются с прошлого века.

Вакцина «КовиВак» официально зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Препарат предназначен для людей от 18 до 60 лет, заявлено, что иммунитет продержится порядка восьми месяцев. «КовиВак» вводится тоже в два этапа с промежутком в две недели.